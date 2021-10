Les enfants cinéastes présentent leurs films au Louxor Le Louxor – Palais du Cinéma, 20 novembre 2021, Paris.

Une enquête policière menée par un enfant de 12 ans, un jeune graffeur que sa famille et les institutions rappellent à l’ordre, l’oral du baccalauréat sur la place de la Femme dans l’histoire… Les courts-métrages de ces jeunes vous surprendront par leur originalité et leur authenticité. Venez les découvrir au Louxor le 20 Novembre.

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, nous vous invitons à la projection des courts-métrages réalisés par les enfants cinéastes (de 8 à 18 ans) dans l’une des plus belles salles de cinéma de Paris. C’est bien le Louxor qui, sous ses hiéroglyphes, les accueillera le 20 Novembre de 10h30 à 12h30 pour mettre en lumière leurs regards et leurs idées sur grand écran.

Ces films ont été soutenus par plusieurs cafés des enfants de France. Les cafés des enfants sont des associations qui ont pour fer de lance l’accueil inconditionnel des enfants de tous âges. Ils mettent en place des espaces de liberté et des interactions saines agissant pour l’épanouissement des enfants. Jouer, apprendre, rencontrer, grandir dans le respect des rythmes de chacun et de chacune. Home Sweet Mômes et Cafézoïde sont les deux cafés des enfants à l’origine de la projection du 20 Novembre.

Tout au long de l’année plusieurs animateurs du Cafézoïde accompagnent les enfants désireux de réaliser un court-métrage. Un point d’honneur est mis à ce que les idées de scénario des enfants puissent se concrétiser et aboutir sur un grand écran (location de costumes, voyages, activation du réseau). Pour avancer dans leur projet, ils et elles participent aussi à des ateliers autour des différents métiers et outils du cinéma.

Ces jeunes réalisatrices et réalisateurs vous présenteront donc leurs expériences cinématographique : les rencontres qu’elles ont occasionnées, les voyages qu’elles ont provoqués, les rêves qu’elles ont insufflés. Pour clôturer la projection, le Zoïd-band, l’orchestre des enfants du Cafézoïde vous interprètera des musiques originales, composées spécialement pour les court-métrages que vous aurez juste visionnés.

Cet évènement est aussi l’occasion, pour vos enfants et adolescents, de voir ce que d’autres jeunes de leur âge sont capables de faire. Le Cafézoïde accueille tous les enfants porteurs d’un projet cinématographique, tout au long de l’année. Les courts-métrages réalisés seront présentés lors de plusieurs festivals de film.

