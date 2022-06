Les enfants chantent Noël sur les barques – Ecole de Niedermoschwihr

C'est à bord de barques, que l'ensemble du chœur d'enfant de l'école de Niedermorschwihr sous la direction de Mme Auclair, vous interprètera des chants de Noël, dans le quartier de la Petite Venise. Des barques illuminées, des enfants joyeux et des chants de Noël magnifiques !

