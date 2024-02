LES ENFANTS C’EST POUR QUAND – LES ENFANTS C EST POUR QUAND DEFONCE DE RIRE Clermond-Ferrand, mardi 23 avril 2024.

Femme, entre 25 et 35 ans, sans enfant …Cela viendra peut-être, il faut juste trouver le papa .Mais avoir des enfants, est-ce obligatoire ? Lisa a-t-elle réellement envie d’être maman ? La maternité, est-ce l’épanouissement ultime quand on est une femme ? Et en ces temps d’urgence climatique, ne pas enfanter n’est-il pas le geste écolo extrême ? Des questions que Lisa se pose, à l’heure où tout le monde autour d’elle se marie, devient propriétaire et fait des enfants … De la pression de la société à ses peurs les plus intimes, de Super Nanny à Sam le pompier, du choix du prénom à l’horloge biologique, de l’épisiotomie au retour de couche, elle livre, avec humour et émotion ses réflexions, ses doutes et ses envies.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-23 à 20:00

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermond-Ferrand 63