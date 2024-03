Les enfants au coeur de la séparation Familya Talence, jeudi 7 mars 2024.

Les enfants au coeur de la séparation « Parce que ça change tout… » Les enfants au coeur de la séparation – Une soirée par Carine Graux Jeudi 7 mars, 20h00 Familya Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T20:00:00+01:00 – 2024-03-07T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-07T20:00:00+01:00 – 2024-03-07T22:00:00+01:00

Programme de la conférence

– Comprendre ce que les enfants peuvent vivre lors de la séparation de leurs parents / beaux-parents,

– Avoir des mots, et plus encore, savoir mieux écouter les enfants pour les accompagner vers une résilience et une pacification,

– Pour les aider à transformer le plomb de cette séparation en or pour leur processus de guérison.

Grâce à son expérience (de thérapeute et de maman), Carine Graux, psychologue clinicienne et auteure de « Comment c’est pour toi ? La séparation racontée par les enfants« , vous apportera des outils nécessaires pour mieux accompagner les enfants lors de ce changement.

Un groupe de parole pour enfants de parents séparés sera proposé suite à la conférence.

Une vente et dédicace du petit guide « Comment c’est pour toi ? La séparation racontée par les enfants » sera proposée à la fin de la soirée.

Familya 10 Rue Charles Gounod, Talence, France Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine

conférence couple