Les enfants à la ferme Wingersheim les Quatre Bans Wingersheim les Quatre Bans Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wingersheim les Quatre Bans

Les enfants à la ferme Wingersheim les Quatre Bans, 24 août 2022, Wingersheim les Quatre Bans. Les enfants à la ferme

2 chemin de Gimbrett Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin

2022-08-24 10:00:00 – 2022-08-24 11:30:00 Wingersheim les Quatre Bans

Bas-Rhin EUR Laure Fritsch possède plus de 100 vaches laitières et génisses dans son exploitation située à Mittelhausen. Cette passionnée propose deux ateliers pédagogiques pour enfants cet été : – Le 6 juillet à 10h00 pour les enfants de 3 à 6 ans – Le 24 août à 10h00 pour les enfants de 7 à 10 ans Durant 1h30, Laure guidera les enfants autour du thème « D’où vient le lait ? ». Un goûter autour du lait sera proposé au cours de la visite. Ateliers pour enfants proposé au GAEC des 4 Ponts à Mittelhausen : « D’où vient le lait? » Laure Fritsch possède plus de 100 vaches laitières et génisses dans son exploitation située à Mittelhausen. Cette passionnée propose deux ateliers pédagogiques pour enfants cet été : – Le 6 juillet à 10h00 pour les enfants de 3 à 6 ans – Le 24 août à 10h00 pour les enfants de 7 à 10 ans Durant 1h30, Laure guidera les enfants autour du thème « D’où vient le lait ? ». Un goûter autour du lait sera proposé au cours de la visite. Wingersheim les Quatre Bans

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wingersheim les Quatre Bans Autres Lieu Wingersheim les Quatre Bans Adresse 2 chemin de Gimbrett Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin Ville Wingersheim les Quatre Bans lieuville Wingersheim les Quatre Bans Departement Bas-Rhin

Wingersheim les Quatre Bans Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wingersheim-les-quatre-bans/

Les enfants à la ferme Wingersheim les Quatre Bans 2022-08-24 was last modified: by Les enfants à la ferme Wingersheim les Quatre Bans Wingersheim les Quatre Bans 24 août 2022 2 chemin de Gimbrett Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin

Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin