Dingsheim Bas-Rhin Dingsheim Cette année nous organisons des ateliers à la ferme pour les enfants ! Deux ateliers sont proposés : – « La ferme par tous les sens » : le mercredi 7 juillet à 10h pour les enfants de 3 à 5 ans (un accompagnant par enfant possible). -« Enquête à la ferme » : le mercredi 18 août à 14h pour les enfants de 6 à 10 ans (port du masque obligatoire).

Durant 2 heures, les enfants seront amenés à découvrir les animaux de la basse-cour par divers moyens. A la fin de cette rencontre, un goûter sera proposé (dans les règles sanitaires en vigueur). Chaussures fermées vivement conseillées. Places limitées ! Ateliers pour enfants à la ferme. Un atelier en juillet pour les enfants de niveaux maternelle et un atelier en août pour les enfants de primaire. Durée 2h goûter inclus. 4 euros par enfants. Inscription à l'Office de Tourisme. +33 6 25 71 73 63

dernière mise à jour : 2021-05-12 par

