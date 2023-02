Les Enfantômes Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles – le Marais Paris Catégories d’Évènement: île de France

Pièce de théâtre par la compagnie Ceux qui ne sont rien. Max, une collégienne de 11 ans terrifiée, court se cacher au fond du placard à balais de son collège pour échapper à ses camarades de classe. Elle y rencontre Pierre, 11 ans aussi, coincé dans ce même placard à balais depuis 1833. Elle va lui raconter son histoire avec ses mots, sa musique et les créatures étranges qui peuplent son imaginaire… Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles – le Marais 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 Paris Contact : https://fr-fr.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ 01.40.28.18.48 https://fr-fr.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://fr-fr.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://fr-fr.facebook.com/centreruthbaderginsburg/

