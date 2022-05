Les enfantillades Parc Castelnau Albi Catégories d’évènement: Albi

Les enfantillades Parc Castelnau, 20 mai 2022, Albi. Les enfantillades

du vendredi 20 mai au dimanche 22 mai à Parc Castelnau

Il proposera sept représentations de spectacles de compagnies professionnelles réparties sur trois jours, dix ateliers parents-enfants autour du cirque, la couture, les marionnettes, la customisation de skateboard ainsi qu’un bal participatif. Les tarifs des animations sont volontairement modérés (6 € tarif adulte, 4 € tarif enfant) afin que les familles puissent profiter du festival. Certaines animations seront quant à elles gratuites La quatrième édition de ce festival, programmé du 20 au 22 mai 2022 se déroulera au parc du Castelnau. Parc Castelnau Avenue Marechal Joffre Albi Albi Tarn

