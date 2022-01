Les énergies renouvelables dans l’habitat AMELIO | Maison de l’Habitat Durable, 9 février 2022, Lille.

Profiter de l’énergie du soleil pour produire de l’électricité ou de l’eau chaud sanitaire, même dans le Nord, c’est possible ! Les énergies renouvelables sont nombreuses et offrent des solutions pertinentes de production d’énergie si elles sont intégrées le plus en amont possible dans votre projet de rénovation. Le Conseiller France Rénov’ fait le point sur les solutions envisageables et les conditions de réussite de leur mise en œuvre. _Animé par un conseiller France Rénov de la MRES_ **→ Mercredi 9 février 2022 de 10h à 12h** Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue racine à Lille Inscription directement auprès de la Maison de l’Habitat Durable **Conditions sanitaires :** * Présentation du passe sanitaire (ou d’un test négatif de moins de 24h) obligatoire. * Port du masque obligatoire.

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

AMELIO | Maison de l’Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 Lille Lille Nord



