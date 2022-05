LES ENDEUILLÉS Théâtre de la Petite Rue Lyon

du jeudi 12 mai au vendredi 13 mai à Théâtre de la Petite Rue

Le théâtre que je propose est fait de fragments, c’est ce qu’on appelle du montage. Comme au cinéma. J’associe des textes par intuition, je crée des séquences, je les propose aux actrices et aux acteurs. Ensuite je les agence, comme en peinture on agence des couleurs sur une toile. Ça peut être abstrait, parfois figuratif, c’est rarement narratif. L’imaginaire et le corps sont au cœur de ce dispositif. Cette saison j’ai ouvert un chantier à partir de l’œuvre d’Anton Tchekhov. Une particularité du travail de dramaturge de Tchekhov est qu’il désigne la majorité de ses pièces comme des comédies, bien que l’action n’en soit pas comique ou amusante au sens où on l’entend généralement. Tchekhov l’appelait lui-même ”le comique involontaire”. Les protagonistes de ses pièces entretiennent un rapport décalé à la réalité. Nous nous amusons donc de ce décalage, avec lui. Jean-Christophe Vermot-Gauchy Les élèves de l’Atelier Théâtre Contemporain présentent “Les endeuillés” d’après Anton Tchekhov Théâtre de la Petite Rue 39 petite rue de la Viabert Lyon Bellecombe Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T20:30:00 2022-05-12T22:00:00;2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T22:00:00

Détails Autres Lieu Théâtre de la Petite Rue Adresse 39 petite rue de la Viabert Ville Lyon lieuville Théâtre de la Petite Rue Lyon Departement Métropole de Lyon

Théâtre de la Petite Rue Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Lyon Métropole de Lyon