Peyrelevade Corrèze Peyrelevade Corrèze Peyrelevade A 19h30 salle des banquets L’Empreinte – Scène nationale de Brive-Tulle vous invite à un repas partagé et participatif, partage des matériaux de l’enquête, chœur des habitant·e·s et balade sonore, cuisine collective à faire ensemble. jerome.farges@sn-lempreinte.fr +33 5 55 26 99 24 http://www.sn-lempreinte.fr/#1 A 19h30 salle des banquets dernière mise à jour : 2021-06-30 par

