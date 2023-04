Les enchantements Théatre Ouvert, 16 juin 2023, Paris.

Le vendredi 16 juin 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

De 6€ à 8€

Explorant une langue qui prend sa source dans le béton et les barres d’immeuble, Les Enchantements raconte l’histoire d’une jeunesse qui se réinvente face à l’adversité.

Au cours de trois journées de canicule où le temps s’étire, six personnages, trois hommes et trois femmes, décident progressivement de ne plus subir la chaleur et de prendre les choses en main pour améliorer leur quotidien, et si possible en parallèle, faire de l’argent. La pièce parle de rires, d’embrouilles, mais surtout de débrouillardise, de solidarité et de la force surpuissante du collectif.

Photographie : © @tennysan_

PRODUCTION collectif STP, Théâtre Ouvert-Centre National des Dramaturgies Contemporaines AVEC LE SOUTIEN du CENTQUATRE Paris, de la DRAC – Auvergne Rhône Alpes Avec le soutien de la Région Île-de-France pour l’ÉPAT

Texte Clémence Attar Mise en espace Clémence Attar, Louna Billa Avec Salomé Ayache, Jessim Belfar, Mama Bouras, Ryad Ferrad, Oumnia Hanader, Antoine Kobi, Clyde Yeguete

Durée : 1h00 Grande Salle

Théatre Ouvert 159 Avenue Gambetta 75020 Paris

Contact : http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/les-enchantements-2/ 0142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/ http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/les-enchantements-2/

@tennysan_