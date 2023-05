Les Enchantements Théâtre Ouvert, 15 janvier 2024, Paris.

Du lundi 15 janvier 2024 au samedi 27 janvier 2024 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant

De 8€ à 20€

C’est l’été aux Enchantements. Accablé·e par la chaleur, chacun·e rêve d’un ailleurs : Dubaï ou Marseille, peu importe, tant qu’il y a la mer.

MO – Ah ouais j’voulais savoir c’est vous qui avez défoncé la balançoire l’aut’fois nan ?

LU – La rouge là ah ouais ouais mais attends chte raconte c’est quand

on était avec les autres là ils cherchaient les histoires de ouf moi

tu m’connais j’veux pas d’problèmes mais jamais il s’approche ça y est

c’est bon il fait quoi alors c’est pas j’marche vers lui genre j’vais

t’enculer

MO – C’est pas ça qu’chte d’mande l’histoire j’la connais juste va réparer

LU – Chuis quoi moi réparateur de balançoires

MO – Tu casses tu répares

LU – Mais t’as fumé toi j’ai autre chose à foutre

MO – Tu casses tu répares NOTE D’INTENTION

« Tu nous parles de la rue, mais la rue c’est ma vie,

Donc tu parles de ma vie fils de pute, applique-toi. »

Niro, Fort et vivant

Le texte naît avant tout du désir de mettre sur les

plateaux une langue qui émane des quartiers populaires, mais qui

s’insinue maintenant partout, est reprise dans diverses strates de la

société. Elle est re-mâchée, ré-appropriée, régionalisée… Je veux ici

célébrer cette langue et travailler son adaptabilité face à toutes les

situations : si j’ai besoin d’un mot pour dire quelque chose de précis

et qu’il n’existe pas, je l’inventerai. Le texte se veut au plus proche,

en re-traduisant toutes ses consonances par le biais de mots écrits

presque en phonétique, par la suppression de plusieurs éléments de

ponctuation et par l’insertion d’oralités servant de respirations au

sein des répliques.

J’ai aussi voulu travailler précisément la manière dont la

parole fuse entre et à l’intérieur des groupes. J’ai pensé leurs

interactions comme une machine qui doit péniblement se remettre en

marche car écrasée par la chaleur. Il fallait que chaque prise de parole

en entraîne une autre, même si c’est pour ne rien dire de primordial.

Il est important de garder en tête que les silences indiqués dans le

texte peuvent durer des dizaines de minutes, mais que le rythme des

interactions reste, lui, très soutenu.

Il était important pour moi de montrer une face des quartiers

populaires sans violence, sans adversité évidente et personnifiée. Les

personnages des Enchantements ont une idée, et la mènent à bien. Ils ont

la possibilité d’aller au bout sans être rattrapé.es par des choses

qui, d’habitude, les contraignent dans les récits. » – Clémence Attar

PRODUCTION collectif STP

COPRODUCTION Théâtre Ouvert-Centre National des Dramaturgies Contemporaines

SOUTIENS Lauréat 2022 de la fondation Entrée en Scène,

Dispositif d’insertion professionnel de l’ENSATT, DRAC

Auvergne-Rhône-Alpes

ACCUEIL EN RÉSIDENCE Le CENTQUATRE-PARIS, L’espace Arthaud, l’École

Nationale Supérieur des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT), Théâtre

des Célestins

(en cours)

Production et diffusion Sarah Corroyer

Administration Aziliz Edy

Texte Clémence Attar

Édité aux éditions Théâtrales

Une création du Collectif STP

Mise en scène Clémence Attar, Louna Billa

Avec Salomé Ayache, Mama Bouras, Ryad Ferrad, Oumnia Hanader, Antoine Kobi, Clyde Yeguete

Scénographie Mathis Brunet-Bahut

Création sonore Amaury Dupuis

CostumesFrançoise Léger

Création lumière Lou Morel



À partir de 13 ans

Durée : 1h20 Grande Salle

Théâtre Ouvert 159 Avenue Gambetta 75020 Paris

