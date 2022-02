Les Enchaînés, film américain d’Alfred Hitchcock (1946). Durée : 1h46 Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Synopsis** Alicia, fille d’un espion nazi, mène une vie dépravée. Devlin lui propose de travailler pour les Etats-Unis afin de réhabiliter son nom. Elle épouse donc un ancien ami de son père afin de l’espionner. Devlin et elle s’aiment sans oser se l’avouer, attendant chacun que l’autre fasse le premier pas. Lorsque le rôle qu’elle tient est découvert, son mari décide de l’empoisonner. [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19376875&cfilm=3748.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19376875&cfilm=3748.html) Club des cinéphiles de La Poste et d’Orange Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange 216 boulevard Raspail 75014 Paris Quartier du Montparnasse

