Les Encamina's en Sud-Gironde Saint-Macaire

Saint-Macaire

Les Encamina’s en Sud-Gironde Saint-Macaire, 9 avril 2022, Saint-Macaire. Les Encamina’s en Sud-Gironde Saint-Macaire

2022-04-09 – 2022-04-09

Saint-Macaire Gironde EUR L’Auringleta propose des journées d’accueil grand public sur des chemins départementaux du Sud-Gironde, à travers des randonnées naturalistes et artistiques. Il s’agit de permettre la découverte de différents milieux naturels, de leur faune et de leur flore sauvages. Encamina’s, c’est favoriser les rencontres autour de ce patrimoine naturel et culturel. Ce dispositif « Grand public » est mis en place en partenariat avec le Département de la Gironde. Calendrier des balades en Sud-Gironde :

9 avril : St Pardon de Conques (2km)

28 avril : Saint-Maixant (5,4km)

14 mai : Uzeste (7,2km)

21 mai : Castets-en-Dorthe (2,6km)

Samedi 2 juillet : Castets-en Dorthe (2,6km)

Mercredi 13 juillet : Uzeste (7,2km)

Samedi 3 septembre : St ̈Pardon de Conques (2km)

Saint-Macaire

