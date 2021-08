La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin, Loiret Les Empoisonneuses de la Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Loiret

Les Empoisonneuses de la Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin, 17 septembre 2021, La Ferté-Saint-Aubin. Les Empoisonneuses de la Ferté-Saint-Aubin 2021-09-17 – 2021-09-17

La Ferté-Saint-Aubin Loiret Le Château de la Ferté-Saint-Aubin vous invite à un jeu de rôle immersif nocturne les 17 & 24 septembre 2021, inspiré du jeu célèbre “Les loups Garous de Thiercelieux”.

Entre trahison, mensonges et complots…

Tentez de survivre à cette soirée !

>> courtisan, empoisonneuse, espion… il faudra endosser votre rôle toute la soirée.

Ne le dites à personne, sous aucun prétexte.

Une étape en équipe, une étape en solo.

Surveillez vos arrières et tentez de rester en vie ! Le Château de la Ferté-Saint-Aubin vous invite à un jeu de rôle immersif nocturne les 17 & 24 septembre 2021, inspiré du jeu célèbre “Les loups Garous de Thiercelieux”. contact@chateau-ferte.com +33 2 38 76 52 72 https://www.chateau-ferte.com/ Le Château de la Ferté-Saint-Aubin vous invite à un jeu de rôle immersif nocturne les 17 & 24 septembre 2021, inspiré du jeu célèbre “Les loups Garous de Thiercelieux”.

Entre trahison, mensonges et complots…

Tentez de survivre à cette soirée !

>> courtisan, empoisonneuse, espion… il faudra endosser votre rôle toute la soirée.

Ne le dites à personne, sous aucun prétexte.

Une étape en équipe, une étape en solo.

Surveillez vos arrières et tentez de rester en vie ! @Château de la Ferté Saint Aubin dernière mise à jour : 2021-08-25 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin, Loiret Autres Lieu La Ferté-Saint-Aubin Adresse Ville La Ferté-Saint-Aubin lieuville 47.71057#1.94117