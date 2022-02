Les emplumés Chauny Chauny Catégories d’évènement: Aisne

Chauny

Les emplumés Chauny, 22 juin 2022, Chauny. Les emplumés Chauny

2022-06-22 15:00:00 – 2022-06-22

Chauny Aisne Chauny Rendez-vous le mercredi 22 juin à 15h00 à la Médiathèque de Chauny pour un spectacle avec la Cie du Tire-Laine. Que se passe t-il dans la basse-cour quand les oiseaux du monde entier veulent venir y nicher? Certains coqs prennent le pouvoir et veulent protéger leur petit nid douillet.

Dans une société fermée, comment peut-on chanter? Comment peut-on danser?

L’accueil du monde dans la basse cour s’ouvrira sur un bal où tous les oiseaux chanteront et remueront les ailes. À partir de 4 ans.

Durée : 50 minutes Informations au 03 23 39 77 77 Médithèque Chauny

Chauny

