Les **Emplois en Seine** sont à retrouver le **jeudi 3 et vendredi 4 mars 2022** au **Parc des Expositions de Rouen** ! _Un salon sur place et en ligne…_ Principal rendez-vous du travail en Normandie avec de nombreux employeurs en face-à-face proposant de multiples offres d’emploi et de formation à des candidats avec ou sans expérience, diplômés ou non, en recherche d’un emploi, d’un apprentissage, d’une orientation ou d’une mobilité professionnelle.

Entrée gratuite / parking gratuit de 4 200 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T17:00:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T17:00:00

