Les Emotions du Magicien – Comédie Oberkampf (Paris) COMEDIE OBERKAMPF, 28 mai 2023, PARIS.

Les Emotions du Magicien – Comédie Oberkampf (Paris) COMEDIE OBERKAMPF. Un spectacle à la date du 2023-05-28 à 14:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 24.05 à 24.05 euros.

SANS BLAGUE PRODUCTIONS (2-1098105) présente : LES EMOTIONS DU MAGICIENDeux personnages dynamiques et attachants pour comprendre les émotions !Quand un Magicien dont les pouvoirs ont disparu à cause de ses émotions mélangées rencontre un enfant qui a perdu son prénom, l’aventure promet d’être passionnante. Chacun va aider l’autre dans sa quête… Venez découvrir, nommer, trier les émotions entre amitié, magie et chansons. Un magicien est à la recherche du maître des émotions car rien ne va plus ce matin… En effet, il s’est réveillé avec les émotions toutes bousculées et toutes mélangées, il n’arrive plus à faire de magie…Mais il se trompe, et tombe dans la chambre d’un enfant… Celui-ci, d’abord surpris, va aider notre magicien à trier ses émotions et à retrouver ses pouvoirs. L’enfant, de son côté, ne se souvient plus de son prénom…Au fil de l’aventure, le magicien va également l’aider à retrouver son prénom… Entre tours de magie et chansons, nos deux compères vont partir à l’exploration de leurs émotions…. Metteur en scène : Wilfried Richard de 3 à 9 ans Les Emotions du Magicien Les Emotions du Magicien

Votre billet est ici

COMEDIE OBERKAMPF PARIS 115 rue du Chemin Vert Paris

