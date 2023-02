LES EMOTIONS DE CENDRILLON POUR LES ENFANTS DE 2 ANS A 8 ANS COMEDIE DU FINISTERE BREST Catégories d’Évènement: Brest

LES EMOTIONS DE CENDRILLON POUR LES ENFANTS DE 2 ANS A 8 ANS COMEDIE DU FINISTERE, 25 avril 2023, BREST. Un spectacle à la date du 2023-04-25 (2023-04-25 au ) 10:30. Tarif : 10.0 à 10.0 euros. Cendrillon est une petite fille qui comme tous les enfants est remplie d'émotions. Chaque jour, elle se lève et en ressent des différentes ; la colère, la tristesse, la peur, la joie, le ridicule, l'excitation, la timidité, le dégoût, la frustration, la fierté, l'amour. Tous ses états la poussent à agir et à réagir pour le meilleur mais aussi pour le pire. Pas facile de gérer tout ça ! Heureusement, Cendrillon a ses petits secrets. Comment reconnaître ses propres émotions et s'en servir ? Il y a dans ce spectacle à voir, à entendre et à ressentir. COMEDIE DU FINISTERE BREST 25 RUE DE PONTANIOU Finistere

Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu COMEDIE DU FINISTERE Adresse 25 RUE DE PONTANIOU Ville BREST Tarif 10.0-10.0 lieuville COMEDIE DU FINISTERE BREST Departement Finistere

