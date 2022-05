Les émotions de Cendrillon, 11 juin 2022, .

Les émotions de Cendrillon

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-12

Un spectacle poétique et haut en couleur qui met des mots sur des sensations et qui crée des émotions à partager.



Cendrillon est une petite fille qui comme tous les enfants est remplie d’émotions. Chaque jour, elle se lève et en ressent des différentes ; la colère, la tristesse, la peur, la joie, le ridicule, l’excitation, la timidité, le dégoût, la frustration, la fierté, l’amour… Tous ses états la poussent à agir et à réagir pour le meilleur mais aussi pour le pire.



Pas facile de gérer tout ça ! Heureusement, Cendrillon a ses petits secrets.



Comment reconnaître ses propres émotions et s’en servir ? Il y a dans ce spectacle à voir, à entendre et à ressentir.



[1-5 ans]

