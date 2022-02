Les émotions à travers l’art : La Joie Roussas Roussas Catégories d’évènement: Drôme

Roussas

Les émotions à travers l’art : La Joie Roussas, 12 février 2022, Roussas. Les émotions à travers l’art : La Joie Route d’Aiguebelle Espace Culturel Saint-Germain Roussas

2022-02-12 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-12 19:30:00 19:30:00 Route d’Aiguebelle Espace Culturel Saint-Germain

Roussas Drôme Roussas EUR Et si l’art et la musique pouvaient nous aider à percer les secrets de la joie ?

Isabelle de La Selle, conférencière en Histoire de l’Art, et Rebecca Chaillot, pianiste, ont imaginé une belle rencontre entre musique, peinture et sculpture… culturefestivitesroussas@gmail.com +33 6 23 24 02 93 Route d’Aiguebelle Espace Culturel Saint-Germain Roussas

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Roussas Autres Lieu Roussas Adresse Route d'Aiguebelle Espace Culturel Saint-Germain Ville Roussas lieuville Route d'Aiguebelle Espace Culturel Saint-Germain Roussas Departement Drôme

Roussas Roussas Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roussas/

Les émotions à travers l’art : La Joie Roussas 2022-02-12 was last modified: by Les émotions à travers l’art : La Joie Roussas Roussas 12 février 2022 Drôme Roussas

Roussas Drôme