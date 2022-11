Les emmitouflers ( Noël)- Festi’flers Flers, 22 novembre 2022, Flers.

2022-11-22 – 2023-01-01

La quinzaine commerciale des Festi’Flers ouvre le programme des Rendez-vous de l’hiver. Du mardi 22 novembre au dimanche 4 décembre, faites le plein de cadeaux pour Noël chez les commerçants des Vitrines de Flers et tentez votre chance en participant à leur grande tombola. A gagner plus de 10 000 € de chèques cadeaux Les Vitrines de Flers et une Volkswagen up !

+33 7 80 27 38 90 https://www.lesvitrinesdeflers.com/

