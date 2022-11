Les Emmitou’Flers- le mapping « Flers tout schuss »

2022-12-25 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-25 20:00:00 20:00:00 Le nouveau mapping – « Flers tout schuss » – projeté huit soirs en décembre et janvier sur la façade de l’église Saint-Germain, devrait cette année encore attirer petits et grands dans le bocage ornais durant les fêtes de fin d’année ! Cette année, découvrez la station de ski de Flers au milieu des montagnes de Normandie ! Après les « Montagnes de Normandie » – la nouvelle destination touristique créée par Flers Agglo pour attirer les touristes sur notre territoire – et si nous rêvions tous que la neige le recouvre entièrement cet hiver jusqu’à pouvoir créer une station de ski sur le mont de Cerisy-Belle-Etoile ? C’est l’histoire du nouveau son et lumière « Tout schuss » qui vous attend cette année à Flers place Saint-Germain chaque week-end de décembre.

De la construction de la station de ski à la descente des pistes aux flambeaux, en passant par la patinoire et les soirées au chalet, vous êtes invités pour un voyage à la fois coloré, joyeux et féérique dans le monde montagnard. Le spectacle sera diffusé toutes les vingt minutes, en alternance avec le mapping de 2021 « Le géant de Flers ». Durant le spectacle, des crêpes, des boissons chaudes et des gourmandises seront vendues sur place par une association de parents d’élèves de Flers (chalet en bois ouvert de 15h à 20h). dernière mise à jour : 2022-11-16 par

