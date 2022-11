Les Emmitou’Flers, 17 décembre 2022, .

Les Emmitou’Flers



2022-12-17 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-18 20:00:00 20:00:00

Samedi 17 décembre

14h30 – 17h30 :

– Déambulation du Père Noël et de peluches géantes dans les rues.

– Animations pour les enfants : stand maquillage et borne selfie.

14h30 – 20h : boissons chaudes et gourmandises proposées par une association de parents d’élèves de Flers.

18h – 20h : Diffusion du mapping vidéo sur l’église Saint-Germain.

Dimanche 18 décembre

14h30 – 17h30 :

– Déambulation du Père Noël et de peluches géantes dans les rues.

– Animations pour les enfants : stand maquillage, borne selfie, sculpture sur ballons

– Balades en calèche.

– réalisation d’une soupe géante participative au profit d’une association caritative : les habitants de Flers et des alentours est invitée à venir cuisiner et déguster une soupe sur la place St Germain

14h30 – 20h : boissons chaudes et gourmandises proposées par une association de parents d’élèves de Flers.

18h – 20h : Diffusion du mapping vidéo sur l’église Saint-Germain.

Commerces ouverts l’après-midi.

