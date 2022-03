LES EMBUSCA’LIVRES Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Catégories d’évènement: Cossé-le-Vivien

Cossé-le-Vivien Mayenne Cossé-le-Vivien EUR 1 1 Oh ! quelle volupté ! Lire !

Entendre, oubliant nos maux,

Tous les frissons de la Lyre

Exprimés avec des mots ! Et regarder les estampes,

Quand voltige et tremble un peu

Sur la blancheur de nos tempes

Le rose reflet du feu ! Sans les toux préparatoires,

Le Livre, doux et charmant,

Nous raconte des histoires,

Mais silencieusement. Les caractères en foule

S’en vont d’un pas leste et fin,

Et le conte se déroule

Comme une étoffe sans fin. Nous voyons les belles phrases

Construites selon nos vœux

Nous montrer des chrysoprases

Dans les ors de leurs cheveux… Pour nous enchantez encore une fois nos invités cette année seront :

