LES EMBUSCADES : ULTRABUTANE 12.14 ET LES VICE VERSA
Simplé, 3 octobre 2021

Simplé Mayenne Simplé

7 EUR – Vent Divin, une saga pearl harburlesque par Ultrabutane 12.14

La guerre du Pacifique revue et corrigée version cartoon

Décembre 1941, Pacifique Sud. La guerre fait rage.

Bruitage avec la bouche, effets spéciaux avec les bras et les jambes, décors dans la tête… Un éclairage nouveau sur cet épisode de la seconde guerre mondiale avec tous ses protagonistes : l’armée japonaise avec ses milliers de combattants, la flotte américaine qui débarque ses Marines d’îlots en îlots, ainsi que les forces du 3ème Reich avec leur flottille de sous-marins.

Les budgets de la culture étant ce qu’ils sont, la compagnie décide de réaliser cette fresque historique à grand spectacle avec… un unique comédien

En poussant la guerre à son paroxysme, ce spectacle nous transporte dans un monde absurde et burlesque, au cœur de la petite et grande histoire.

– Imagine par Les Vice Versa

« Imagine » est une ode à la part de rêve qui sommeille en nous. Un show débordant d’énergie et plein de surprises où l’humour se mêle à la danse et à la poésie.

Après avoir triomphé au théâtre de la Gaité Montparnasse, au Festival d’Avignon, au Britain’s got talent à Londres, et dans de nombreux festivals d’humour, les voici pour un soir à Simplé !

Retrouvez toutes les infos sur www.lesembuscades.fr

Dans le cadre du festival de l’humour à la campagne Les Embuscades, découvrez Ultrabutane 12.14 et Les Vice Versa à Simplé.

