LES EMBUSCADES : NUIT DE L’HUMOUR Cossé-le-Vivien, 2 octobre 2021, Cossé-le-Vivien.

LES EMBUSCADES : NUIT DE L’HUMOUR 2021-10-02 20:00:00 – 2021-10-02 Salle du FCC 11 Rue de la Libération

Cossé-le-Vivien Mayenne Cossé-le-Vivien

23 23 EUR – Les cascadeurs comiques par Jérémy et Charly (7 mn)

L’art de l’acrobatie poussé à son paroxysme. C’est une démonstration amusante remise au gout du jour. Regardez ce qu’ il est possible de faire grâce à l’élasticité, le tonus et un calage rythmique très rigoureux. Un numéro comique totalement maîtrisé.

– Hassan de Monaco (Café théâtre – 40mn)

Véritable Doliprane de l’humour ! Nouvelle molécule issue d’un laboratoire monégasque. Principe actif : marocain. Composition : autodérision, finesse, élégance, tendresse. Permet de lutter efficacement contre toute forme de stress. Effets secondaires possibles : douleurs abdominales et contractives de la mâchoire. Pas de contre-indication et sans prescription médicale. Des phénomènes d’accoutumance, voire d’addiction ont été rapportés par le public.

Au bloc opératoire le jour, et sur scène le soir, Hassan est soutenu par le Gouvernement Princier.

– Jongleurs : le Tennis par Jérémy et Charly (8 mn)

Roland Garros revisité : deux sémillants jongleurs, pétillants et dynamiques, prodigues en humour jonglent avec raquettes et balles aux dépens de spectateurs pris de « court ».

– Classe par Cécile Giroud et Yann Stotz

Le mot d’ordre de leur pétulant spectacle est « classe » mais soyons honnêtes, cette élégante devise n’est franchement pas respecté : entre un discours présidentiel truffé d’impertinences, une pléiade de sketches aussi tordus qu’irrévérencieux et un tourbillon de chanteurs imités avec une succulente dérision, on ne peut pas dire qu’avec eux le sérieux soit de mise…

Retrouvez toutes les infos sur www.lesembuscades.fr

Dans le cadre du festival de l’humour à la campagne Les Embuscades, traditionelle Nuit de l’Humour.

+33 2 43 91 79 63

– Les cascadeurs comiques par Jérémy et Charly (7 mn)

L’art de l’acrobatie poussé à son paroxysme. C’est une démonstration amusante remise au gout du jour. Regardez ce qu’ il est possible de faire grâce à l’élasticité, le tonus et un calage rythmique très rigoureux. Un numéro comique totalement maîtrisé.

– Hassan de Monaco (Café théâtre – 40mn)

Véritable Doliprane de l’humour ! Nouvelle molécule issue d’un laboratoire monégasque. Principe actif : marocain. Composition : autodérision, finesse, élégance, tendresse. Permet de lutter efficacement contre toute forme de stress. Effets secondaires possibles : douleurs abdominales et contractives de la mâchoire. Pas de contre-indication et sans prescription médicale. Des phénomènes d’accoutumance, voire d’addiction ont été rapportés par le public.

Au bloc opératoire le jour, et sur scène le soir, Hassan est soutenu par le Gouvernement Princier.

– Jongleurs : le Tennis par Jérémy et Charly (8 mn)

Roland Garros revisité : deux sémillants jongleurs, pétillants et dynamiques, prodigues en humour jonglent avec raquettes et balles aux dépens de spectateurs pris de « court ».

– Classe par Cécile Giroud et Yann Stotz

Le mot d’ordre de leur pétulant spectacle est « classe » mais soyons honnêtes, cette élégante devise n’est franchement pas respecté : entre un discours présidentiel truffé d’impertinences, une pléiade de sketches aussi tordus qu’irrévérencieux et un tourbillon de chanteurs imités avec une succulente dérision, on ne peut pas dire qu’avec eux le sérieux soit de mise…

Retrouvez toutes les infos sur www.lesembuscades.fr

dernière mise à jour : 2021-08-12 par