Les embuscades musicales de la Côte Bleue Maison de Saint-Julien-les-Martigues Martigues, samedi 25 mai 2024.

Les embuscades musicales de la Côte Bleue Maison de Saint-Julien-les-Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Balade bucolique et conviviale parsemée d’éclosions musicales, de silences partagés et de rencontres inattendues.

Organisé par « Les durs à cuivre ».

Parcours dans la forêt et la colline avec plusieurs haltes, mini concerts ou performances artistiques.

Rafraîchissements offerts à mi-parcours.

Apéro en fanfare offert à l’arrivée.



En raison des risques d’incendie, les fumeurs devront faire abstinence.

Par respect pour la faune sauvage et libre, nos amis les chiens ne sont pas les bienvenus.

Chemins caillouteux, chaussez vous bien ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25 20:00:00

Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesdurs@free.fr

