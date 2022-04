Les Embuscades musicales de la Côte Bleue Martigues, 14 mai 2022, Martigues.

Les Embuscades musicales de la Côte Bleue Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14 18:30:00 Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules

Martigues Bouches-du-Rhône

Manifestation basée sur les principes de la rencontre, de l’échange, de la gratuité, de la générosité et de la convivialité.

Rafraîchissements offert à mi-parcours et apéro en fanfare offert à l’arrivée.

Chemins caillouteux, chaussez-vous bien.

Nos amis les chiens ne sont pas admis.



Il n’y a pas de style de musique privilégié, les spectateurs (nombreux et de tous âges) peuvent ainsi écouter une chorale, puis un quatuor à corde ou à vent classique ou contemporain, chanter des ritournelles accompagnés d’un orgue de barbarie, danser au son des fanfares, etc…



Organisé par les Embuscades musicales de la Côte Bleue et Les durs à cuivres.

Déambulation joyeuse dans les sous-bois de Saint-Julien-les-Martigues à la rencontre de petits bonheurs musicaux nichés dans des clairières peuplées de drôles d’oiseaux…

Rendez-vous au parking de la Maison de Saint-Julien-les-Martigues pour le départ.

culture@ville-martigues.fr +33 6 51 13 42 28 http://embuscades.musicales.free.fr/

Manifestation basée sur les principes de la rencontre, de l’échange, de la gratuité, de la générosité et de la convivialité.

Rafraîchissements offert à mi-parcours et apéro en fanfare offert à l’arrivée.

Chemins caillouteux, chaussez-vous bien.

Nos amis les chiens ne sont pas admis.



Il n’y a pas de style de musique privilégié, les spectateurs (nombreux et de tous âges) peuvent ainsi écouter une chorale, puis un quatuor à corde ou à vent classique ou contemporain, chanter des ritournelles accompagnés d’un orgue de barbarie, danser au son des fanfares, etc…



Organisé par les Embuscades musicales de la Côte Bleue et Les durs à cuivres.

Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues

dernière mise à jour : 2022-04-20 par