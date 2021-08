Athée Athée Athée, Mayenne LES EMBUSCADES : ERIC DE DADELSEN + THE BAND FROM NEW YORK Athée Athée Catégories d’évènement: Athée

LES EMBUSCADES : ERIC DE DADELSEN + THE BAND FROM NEW YORK Athée, 26 septembre 2021, Athée.

Athée Mayenne Athée “Le Tourneseul, hommage au clown Sol, avec Clov”

Eric De Dadelsen – clown – 60 mn

De l’intimité de la naissance au jaillissement du monde, les textes du clown Sol et les mots d’aujourd’hui se répondent avec malice. Ces mots, Clov, clown clochard et philosophe, avec sa « peubelle » pour seule compagne, joue avec en tous sens. Il les tord, s’entortille lui-même, réinvente un langage pour rire mais aussi pour dire le monde dans tous ses états. Et partager dans l’humour singulier l’immortalité du regard. “The Band from New-York et la revanche de Bruno”

Burlesque Rock’n’woll – 30 mn

