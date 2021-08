LES EMBUSCADES : DUO BONITO / ALAIN GUYARD La Selle-Craonnaise, 30 septembre 2021, La Selle-Craonnaise.

LES EMBUSCADES : DUO BONITO / ALAIN GUYARD 2021-09-30 20:00:00 – 2021-09-30

La Selle-Craonnaise Mayenne La Selle-Craonnaise

12 14 EUR Duo Bonito : “Comédia Bonita” (75 mn)

Nous avions accueilli Duo Bonito pour « Chansons à risques » à Quelaines Saint Gault, en 2016 : ils avaient laissé un souvenir et un trace indélébiles.

Ils étaient gentils mais c’est fini ! Décalés, généreux, le verbe les inspire, la musique les entraine et le clown s’invite au jeu. Plus que jamais, Ils éprouvent le besoin urgent de partager. Le DUO BONITO vous offre un voyage, vous serez entrainé par la complicité d’un couple en dérapage d’intimité. Vous ne saurez sans doute pas où ils vous emmènent, mais nous gageons que vous serez heureux d’y aller ! Les mots sont toutes les clefs, pour dire, pour dénoncer, pour swinguer, pour s’amuser, pour s’aimer ou simplement pour chanter.

Comédia Bonita murit et croît depuis fin 2018 pour fleurir à l’automne 2021. Nous vous invitons à rencontrer ces artistes plein de générosité pour découvrir ce spectacle en cours d’écriture, en chantier… déjà bien en chemin.

Alain Guyard (Pholi-Fotaine – 80 mn)

Pour ces Embuscades, Alain Guyard abordera la question : « La fin du monde : poubelle jaune ou poubelle verte ? »

Faut faire simple. Dans vingt ans, la question n’est pas de savoir si le capitalisme aura disparu. Il aura disparu. La question est de savoir si l’humanité aura disparu avec.

NB : dans le cadre de ce numéro, le débat sera écourté afin de permettre à chacun de revenir chez soi avant ladite fin du monde pour en regarder la retransmission sur BFMTV.

Alain Guyard, philosophe forain et écrivain, sait parfaitement se mettre à notre portée. Il file une torgnole aux concepts ressassés. C’est sérieusement qu’Alain Guyard déconne ! Une bouffée de gouaille argotique estampillée « Tontons flingueurs».

Retrouvez toutes les infos sur

