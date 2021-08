LES EMBUSCADES : BIRDY PROD / COMPAGNIE GORGOMAR Méral, 25 septembre 2021, Méral.

LES EMBUSCADES : BIRDY PROD / COMPAGNIE GORGOMAR 2021-09-25 – 2021-09-25 Salle Saint-pierre Rue du Maréchal Leclerc

Méral Mayenne Méral

Denise Jardinière vous invite chez elle ( Mystérieuse soirée / 70mn)

C’est une invitation lancée au monde entier !

Vous êtes conviés à une mystérieuse soirée chez Denise Jardinière.

C’est une étrange gouvernante qui vous accueille mais rien ne se passe comme prévu : alors que l’arrivée de la maîtresse de maison est imminente, voilà que le fils chéri de Madame est pris d’une sérieuse insomnie. Elle lui raconte alors un conte énigmatique : « La légende de Paul, le prince solitaire »… Les péripéties s’enchaînent alors jusqu’à la révélation finale où chacun comprendra enfin les raisons de cette si mystérieuse invitation.

Prix du meilleur spectacle au festival off d’Avignon 2019.

Le Grand Orchestre de Poche – G.O.P (Clown ukélélé / 75mn)

Trois ukulélistes en concert ? Voilà qui n’arrive pas tous les jours et qui promet bien des surprises si ce sont des clowns… Viendront-ils à bout de leur prestation, entre guerre d’ego et de tempos, pupitres bancals et désir de séduire une spectatrice ? La reprise des standards musicaux n’en sortira pas indemne et cependant des notes aigrelettes et de la confusion bien orchestrée surgira une émotion bien réelle au milieu des fous-rires.

Retrouvez toutes les infos sur www.lesembuscades.fr

Dans le cadre du festival de l’humour à la campagne Les Embuscades, découvrez “Denise Jardinière vous invite chez elle” par Birdy Prod et “Le Grand Orchestre de Poche – G.O.P”par la Compagnie Gorgomar

+33 2 43 91 79 63

Retrouvez toutes les infos sur www.lesembuscades.fr

