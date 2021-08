LES EMBUSCADES : APÉRO CONFÉRENCE Cossé-le-Vivien, 26 septembre 2021, Cossé-le-Vivien.

LES EMBUSCADES : APÉRO CONFÉRENCE 2021-09-26 10:30:00 – 2021-09-26 Salle du FCC 11 Rue de la Libération

Cossé-le-Vivien Mayenne Cossé-le-Vivien

12 14 EUR Cie OPUS

Les dangers du fromage – Conférence burlesque dégustative (60min)

Dans le cadre du grenelle de la santé publique, O.P.U.S vous convie à une réunion de sensibilisation aux dangers du fromage. Vous bénéficierez d’une information enfin objective sur les dommages dits «collatéraux» ainsi que sur les risques physiologiques directs.

A l’ordre du jour du conférencier : risques bactériologiques, surcharge pondérale, surcalcification, danger fractal et menace transalpine.

Ses arguments ? Contrevérités pseudo scientifiques et redoutables vues de l’esprit. Son arsenal ? Diapositives surannées et maigre panoplie d’objets contondants.

Son credo ? Le fromage est au terrien ce que le naufrage est au marin !

VOUS NE POURREZ PLUS DIRE QUE VOUS NE SAVIEZ PAS !

Retrouvez les détails des spectacles sur www.lesembuscades.fr

Dans le cadre du festival de l’humour à la campagne Les Embuscades, rendez-vous à Cossé-le-Vivien pour un apéro-conférence avec la Cie OPUS

info@lesembuscades.fr +33 2 43 91 79 63 https://www.lesembuscades.fr/

