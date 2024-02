Les Embellies Rennes, jeudi 16 mai 2024.

Les Embellies Rennes Ille-et-Vilaine

Double bonne nouvelle le printemps s’installe et les Embellies débarquent dans la capitale bretonne, comme une éclaircie dans le ciel musical. La jeune création française se découvre et y révèle ses projets les plus confidentiels, les plus personnels aussi. Le cœur de ce festival peu banal bat au théâtre du Vieux Saint-Etienne, l’une des plus anciennes églises de Rennes. Dans et autour de ce lieu hors norme, des propositions gratuites en journée – siestes musicales, émissions de radio en direct et en public, ateliers artistiques, expo… et à partir de 20h00, place aux concerts. C’est aux Embellies que des artistes confirmés comme Christine & the Queens, Pauline Croze ou Emily Loizeau ont rencontré à leurs tout débuts leur public à Rennes… Tu en es ? Aux Embellies en mai, fais ce qu’il te plaît ! .

Début : 2024-05-16

fin : 2024-05-18

Théâtre du Vieux-Saint-Etienne

Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne com.patchrock@gmail.com

