Les émaux de Nathalie Chifflot 2021-06-19 – 2021-06-20 Maison Rabut Brancion

Nathalie Chifflot est une artiste autodidacte. Elle travaille l'émail, un verre coloré qui s'unit au métal par fusion, grâce à une cuisson à 800°.

Elle travaille sur acier et sur inox et propose des créations utilitaires ou purement artistiques au gré de ses inspirations et des possibilités infinies qu’offre la matière.

Les créations les plus petites sont réalisées et cuites dans son atelier alors que les grandes plaques sont cuites à la Maison de l’Email de Morez (39)

Elle crée également des bijoux grâce à la technique des émaux peints sur cuivre. Ils peuvent être cloisonnés au fil d’argent ou décorés à la feuille d’argent.

Elle peut également répondre à toute demande particulière.

Elle exposera à la Maison Rabut, sans doute la plus ancienne maison de Brancion.

Construite en petits moellons grossièrement équarris et à l’origine couverte de laves, elle pourrait remonter à la fin du XV° s. C’est une maison « haute et basse », constituée d’un cellier de plain-pied et au premier niveau d’une pièce unique, la « chambre » dans laquelle se trouvent une pierre d’évier, de petites niches de rangement et une charmante fenêtre à coussiège.

Un endroit à découvrir.

tremplinhp@tremplinhp.com +33 3 85 32 90 30

