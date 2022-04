LES ÉLUCUBRATIONS D’UN HOMME SOUDAIN FRAPPÉ PAR LA GRÂCE avec Édouard Baer Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire 25 EUR Dans le théâtre, un homme, Édouard Baer, surgit au milieu des spectateurs. Échappé du théâtre voisin, cet acteur est en fuite. Qui est à sa poursuite ? Va-t-il faire marche arrière pour retourner à sa vie ou au contraire prendre le large pour toujours ? Édouard Baer tisse un monologue irréel, ponctué par les interventions d’un régisseur-acteur-serveur, Christophe Meynet, et par les voix de fantômes comme Jean Rochefort, Pierre Brasseur… Au cours de ses élucubrations, il imagine d’autres vies et de grands destins. Il se rêve Casanova, Bukowski, Thomas Bernhard, Romain Gary… Qu’auraient-ils fait à sa place ? Dans le théâtre, un homme, Édouard Baer, surgit au milieu des spectateurs. Échappé du théâtre voisin, cet acteur est en fuite. Qui est à sa poursuite ? Va-t-il faire marche arrière pour retourner à sa vie ou au contraire prendre le large pour toujours ? +33 2 47 53 61 61 Dans le théâtre, un homme, Édouard Baer, surgit au milieu des spectateurs. Échappé du théâtre voisin, cet acteur est en fuite. Qui est à sa poursuite ? Va-t-il faire marche arrière pour retourner à sa vie ou au contraire prendre le large pour toujours ? Édouard Baer tisse un monologue irréel, ponctué par les interventions d’un régisseur-acteur-serveur, Christophe Meynet, et par les voix de fantômes comme Jean Rochefort, Pierre Brasseur… Au cours de ses élucubrations, il imagine d’autres vies et de grands destins. Il se rêve Casanova, Bukowski, Thomas Bernhard, Romain Gary… Qu’auraient-ils fait à sa place ? Pascal Chantier

