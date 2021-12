Les élucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce Arles, 13 janvier 2022, Arles.

Les élucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce Théâtre d’Arles Boulevard Georges Clémenceau Arles

2022-01-13 20:00:00 20:00:00 – 2022-01-14 21:30:00 21:30:00 Théâtre d’Arles Boulevard Georges Clémenceau

Arles Bouches-du-Rhône

6 25 Juste une excuse à trouver : un moment de panique, une erreur d’aiguillage, une rencontre imprévue… Ou au contraire larguer les amarres, pour toujours.

Au cours de ce moment suspendu où tout peut basculer, il se prend à imaginer d’autres vies. De grands destins. L’appel du large. Il se rêve Casanova, Bukowski, Thomas Bernhard, Romain Gary…

Qu’auraient-ils fait à sa place ? Et moi, si j’étais moi, je ferais quoi ?

Dans ce soliloque proche du happening Edouard Baer peut tout et nous enchante.



Spectacle conseillé à partir de 14 ans



Avec : Edouard Baer, Christophe Meynet ou Jack Souvant , Pat et Tito.

Mise en scène : Isabelle Nanty, Edouard Baer

Dans le théâtre soudain un homme surgit, l’air en fuite. Qui est à ses trousses ? Y a-t-il vraiment une menace ? Il pourrait faire marche arrière, retourner à sa vie. Il est encore temps.

info@theatre-arles.com +33 4 90 52 51 51 http://www.theatre-arles.com/

