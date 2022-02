« Les ELLES Déployées » par le Théâtre Job Sainte-Foy-la-Grande, 26 mars 2022, Sainte-Foy-la-Grande.

« Les ELLES Déployées » par le Théâtre Job Sainte-Foy-la-Grande

2022-03-26 – 2022-03-26

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

EUR 7 9

Imaginez ! Deux jeunes femmes, ne se connaissant pas, de conditions sociales pour le moins différentes, disparaissent le jour de leur mariage, célébrés par ailleurs en deux lieux distincts, au moment même où elles s’apprêtent à dire oui à leurs futurs époux. Les médias relatent l’incident qui est très vite classé « secret défense » par les hautes autorités du pays ! Enlèvement extra-terrestre, canular, expérience scientifique, distorsion temporelle due au réchauffement climatique, etc. Mais le plus étrange reste à venir : nos deux jeunes mariées réapparaissent 24 heures plus tard sur ce qui semble être la scène d’un petit théâtre, nullement traumatisées par leurs disparitions mais n’ayant aucun souvenir de ce qui leur est arrivé.

Spectacle à partir de 10 ans.

+33 5 24 24 46 59

Théâtre Job

Sainte-Foy-la-Grande

