Le Mans Le Mans 72100, Le Mans LES ELLES – CONCERT GRATUIT SOUS CHAPITEAU Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: 72100

Le Mans

LES ELLES – CONCERT GRATUIT SOUS CHAPITEAU Le Mans, 13 novembre 2021, Le Mans. LES ELLES – CONCERT GRATUIT SOUS CHAPITEAU Le Mans

2021-11-13 18:30:00 – 2021-11-13 19:45:00

Le Mans 72100 Un concert des Elles est toujours un événement ! Ce groupe de chanson atypique créé il y a près de trente ans par Pascaline Herveet est à la croisée des genres, avec des spectacles décalés toujours plus proches du théâtre musical que du concert. Concert gratuit sous chapiteau. Bar et petite restauration sur place. Réservation conseillée, places limitées. +33 2 43 47 45 54 https://www.lemansfaitsoncirque.fr/ Un concert des Elles est toujours un événement ! Ce groupe de chanson atypique créé il y a près de trente ans par Pascaline Herveet est à la croisée des genres, avec des spectacles décalés toujours plus proches du théâtre musical que du concert. Concert gratuit sous chapiteau. Bar et petite restauration sur place. Réservation conseillée, places limitées. Le Mans

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 72100, Le Mans Autres Lieu Le Mans Adresse Ville Le Mans lieuville Le Mans