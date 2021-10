Genève MEG Genève “Les élites locales et la fabrique des inégalités”. Parcours guidé entre histoire et mémoire MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

"Les élites locales et la fabrique des inégalités". Parcours guidé entre histoire et mémoire

MEG, 23 octobre 2021, Genève.

MEG, le samedi 23 octobre à 11:30

### **Quel a été le rôle des grandes organisations internationales actives dans la promotion des droits humains ou de l’humanitaire dans la « fabrique des inégalités » ?** **Inscrivez-vous via** [**le formulaire**](https://framaforms.org/les-elites-locales-et-la-fabrique-des-inegalites-parcours-guide-entre-histoire-et-memoire-1630324589?fbclid=IwAR2uwjnwML4DIl3KnKr1mhdgywXWOfXEvc4G7WrOII3_Tqwy7ElIXZeVHAc) **électronique** Genève, «capitale des droits humains», «foyer du mouvement humanitaire», ces qualificatifs témoignent du rayonnement international de la cité, siège des Nations Unies et de la Croix-Rouge internationale, en matière de respect de la personne humaine. Or l’histoire, quand on s’y penche, donne à voir un autre récit plus complexe et moins lumineux : celui des rapports de pouvoirs, des asymétries, des inégalités et des discriminations. En partant à la rencontre de trois personnages phares de la Genève internationale – Henri Dunant, Gustave Moynier et William Rappard – le public est invité à questionner cette histoire et son héritage actuel, dans l’espace public par ses monuments ou à un niveau plus large. Il trouve également quelques éléments de réponse à la question suivante : quel a été le rôle des grandes organisations internationales actives dans la promotion des droits humains ou de l’humanitaire dans la «fabrique des inégalités» ? Découvrez l’offre complète des parcours sur le site web de [**Dialogue En Route**](https://enroute.ch/fr/offre/les-elites-locales-et-la-fabrique-des-inegalites/detail/)**, partenaire du MEG.**

Le prix de la visite est de CHF 10.-, CHF 5.- pour les étudiant·e·s et AVS. Le paiement se fait en espèces lors de la visite.

Parcours urbain autour des figures de la Genève internationale. 23 octobre 2021 entre 11h30-13h00 MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève

