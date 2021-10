Genève MEG Genève “Les élites locales et la fabrique des inégalités”. Parcours guidé entre histoire et mémoire MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

“Les élites locales et la fabrique des inégalités”. Parcours guidé entre histoire et mémoire MEG, 23 octobre 2021, Genève. “Les élites locales et la fabrique des inégalités”. Parcours guidé entre histoire et mémoire

MEG, le samedi 23 octobre à 14:30

### **Science rime-t-elle toujours avec clairvoyance ? Est-elle toujours synonyme de «progrès» ?** L’histoire démontre qu’il faut nuancer ces affirmations. Construites politiquement et socialement, les sciences ont légitimé et véhiculé un certain nombre d’inégalités. Ainsi, au 19ème siècle et durant une bonne partie du 20ème siècle, plusieurs savants et scientifiques, aveuglés par leurs croyances, tenaient des discours discriminatoires, allant du racisme au sexisme en passant par le validisme et le classisme ; discours qu’ils présentaient comme des vérités scientifiques. Au cours de ce deuxième parcours, le public ira cette fois-ci à la rencontre de Carl Vogt, Emile Yung et Eugène Pittard, dont les théories ont contribué à construire ces inégalités. Partir sur les traces de ce passé c’est donc interroger la persistance des inégalités et des discriminations dans le présent, mais aussi comprendre la construction des sciences comme un phénomène idéologiquement situé. **Inscrivez-vous via** [**le formulaire**](https://framaforms.org/les-elites-locales-et-la-fabrique-des-inegalites-parcours-guide-entre-histoire-et-memoire-1630324589?fbclid=IwAR2uwjnwML4DIl3KnKr1mhdgywXWOfXEvc4G7WrOII3_Tqwy7ElIXZeVHAc) **électronique** Découvrez l’offre complète des parcours sur le site web de [**Dialogue En Route**](https://enroute.ch/fr/offre/les-elites-locales-et-la-fabrique-des-inegalites/detail/)**, partenaire du MEG.**

CHF 10.-, CHF 5.- pour les étudiant·e·s et AVS. Le paiement se fait en espèces lors de la visite.

Qu’est-ce qui se cache derrière l’histoire officielle coulée dans le bronze ou gravée dans le marbre? Parcours urbain autour des savants genevois. 23 octobre 2021 entre 14h30 et 16h00. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T14:30:00 2021-10-23T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu MEG Adresse Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Ville Genève lieuville MEG Genève