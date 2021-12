Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, Loiret LES ELFKINS OPERATION PATISSERIE Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique ! 1h 18min / Animation, Famille De Ute von Münchow-Pohl Par Jan Claudius Strathmann, August Kopisch Avec Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-29T14:30:00 2021-12-29T16:00:00;2021-12-31T14:30:00 2021-12-31T16:00:00

