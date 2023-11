Les élèves de Rameau se produisent à Malraux Bibliothèque André Malraux Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les élèves de Rameau se produisent à Malraux Bibliothèque André Malraux Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le mercredi 03 avril 2024

de 16h00 à 17h00

Le samedi 03 février 2024

de 15h00 à 16h00

Le samedi 02 décembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles. Dans le cadre d’un partenariat avec le Conservatoire Jean-Philippe Rameau, la bibliothèque André Malraux accueille trois concerts d’élèves durant l’année 2023-2024. Musique Maestro ! Trois trimestres, trois représentations données par diverses classes du Conservatoire. Samedi 2 décembre, 16h : concert-lecture autour de L’histoire de Monsieur Sommer de Patrick Süskind. Ce Concert-Lecture consistera en

la lecture par les élèves de la classe d’Art Dramatique du CMA6 d’extraits du

texte de Patrick Süskind traduit, illustré par Sempé, publié aux éditions

Gallimard, et de l’exécution de pièces pour piano par les élèves de Paul-Henri

Florès, dans une adaptation Texte/Musique au montage inédit ! Samedi 3 février 2024, 15h : audition de la classe de violon. Plus d’informations à venir. Mercredi 3 février, 16h : audition de la classe de piano. Plus d’informations à venir. Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme

Pixabay Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque André Malraux Adresse 112 rue de Rennes Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque André Malraux Paris latitude longitude 48.847914,2.327471

Bibliothèque André Malraux Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/