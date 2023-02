Les élèves de Musique en Bastide font l’show et concert GranDam Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Catégories d’Évènement: Gironde

2023-02-18 19:00:00 – 2023-02-18 23:00:00

Gironde Sauveterre-de-Guyenne 8 EUR Soirée musicale en perspective à la Salle Simone Veil ! En première partie de soirée, les élèves de l’école de musique interprèteront leur répertoire de 25 chansons, maitrisées à la note près ; puis, à partir de 22h, le quartet girondin GranDam prend la relève avec des compositions pop rock et 100% françaises. Vous pouvez apporter votre repas et l’association Musique en bastide proposera des boissons, alcoolisées ou non, pour l’accompagner. Soirée musicale en perspective à la Salle Simone Veil ! En première partie de soirée, les élèves de l’école de musique interprèteront leur répertoire de 25 chansons, maitrisées à la note près ; puis, à partir de 22h, le quartet girondin GranDam prend la relève avec des compositions pop rock et 100% françaises. Vous pouvez apporter votre repas et l’association Musique en bastide proposera des boissons, alcoolisées ou non, pour l’accompagner. +33 6 58 63 84 70 Musiques en Bastide Musique en bastide

