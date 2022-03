Les élèves de la MFR créent leur podcast anti-haines sur les sujets du racisme et des LGBTphobies MFR de Pont-de-Veyle Pont-de-Veyle Catégories d’évènement: Ain

Les élèves de la MFR créent leur podcast anti-haines sur les sujets du racisme et des LGBTphobies

du lundi 5 septembre au vendredi 4 novembre à MFR de Pont-de-Veyle

du lundi 5 septembre au vendredi 4 novembre à MFR de Pont-de-Veyle

Pour rendre les élèves acteurs de la lutte contre le racisme et les LGBTphobies, la MFR de Pont-de-Veyle et Radio Aléo s’associent et mettent en oeuvre des ateliers en direction de la classe de terminale SAPAT. Au cours de ces ateliers, les élèves recevront une formation théorique et pratique à la création de spots de sensibilisation et seront amenés à créer leurs propres spots. L’ensemble des spots seront mis en diffusion sur les ondes de la radio puis podcasté. Les élèves seront également amenés à réaliser des interviews filmées qui seront mises en ligne (podcast).

Action en direction des élèves de la MFR uniquement. Podcast accessible à tous.

Création de spots de sensibilisation sur les thèmes de la lutte contre le racisme et les LGBTphobies par les élèves de terminale SAPAT. Mise en diffusion sur une radio locale puis podcasté. MFR de Pont-de-Veyle 20 avenue des sports, 01290 Pont-de-Veyle

