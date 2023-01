Les éléments de l’architecture II Pavillon de l’Arsenal, 4 février 2023, Paris.

4 cours par Richard Scoffier, architecte, philosophe, professeur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Val de Seine.

« Après l’escalier, l’ascenseur, le tuyau et le rideau, cette nouvelle saison de l’Université Populaire aborde la porte, la rampe, le balcon et le garde-corps… Ces éléments seront considérés comme des dispositifs orthopédiques cherchant à nous transformer, à nous éduquer. Ainsi la porte ne doit pas être comprise comme une simple découpe dans un mur mais comme un seuil qui nous prépare psychologiquement au passage d’un espace à un autre. Elle s’ouvre sans transition en jouant sur la surprise ou se développe comme une succession de séquences déterminant un parcours. De même, la rampe n’est pas une simple circulation, elle implique un mouvement presque processionnel, imprimant un rythme, une chorégraphie aux corps qui l’empruntent. Quant au balcon, il ne doit pas être appréhendé comme un simple prolongement du logement. C’est un espace autre, un lieu des possibles indispensable à la constitution de l’imaginaire d’une habitation contemporaine. Enfin le garde-corps, en empêchant les gens de tomber dans le vide et en les immunisant contre le vertige, réaffirme le caractère maternel et protecteur de toute architecture.

En parcourant des exemples puisés çà et là dans l’histoire et dans la production récente, nous verrons comment chacun de ces éléments hétérogènes cherche à se présenter comme principiel … » – Richard Scoffier

– Cours #1 : LA PORTE / Samedi 4 février 2023 de 11h à 13h

– Cours #2 : LA RAMPE / Samedi 4 mars 2023 de 11h à 13h

– Cours #3 : LE BALCON / Samedi 25 mars 2023 de 11h à 13h

– Cours #4 : LE GARDE-CORPS / Samedi 15 avril de 11h à 13h

Inscription obligatoire.

Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris

© Victoria and Albert Museum, London Peter Cook, UNIVERSITY NODE (PLUG-IN/6), 1965 © Victoria and Albert Museum, London