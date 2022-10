Les Elancées Istres, 31 janvier 2023, Istres.

Les Elancées

Scènes & Cinés Istres Bouches-du-Rhne

2023-01-31 – 2023-02-11

Istres

Bouches-du-Rhne

Un programme, une mosaïque de regards vous est proposée sur l’art du geste dans ses multiples facettes, avec 26 compagnies invitées pour 62 représentations et autant de prouesses inégalées, des agrès de cirque réinventés, des chorégraphies sensibles et la créativité infinie des artistes.



Pendant 13 jours, les villes d’Istres, Miramas, Fos-sur-Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Grans et Cornillon-Confoux vont vivre vivre au rythme des arts du cirque et de la danse, dans une vingtaine de lieux qui vont devenir autant d’espaces de performances, de rencontres, d’échanges et de partage d’émotions si nécessaires à notre humanité.





Les Élancées offrent bien plus qu’un festival : une programmation riche, variée et exigeante, portée par la créativité et le talent d’artistes locaux et internationaux, une démarche d’ouverture et de transmission pour la jeunesse.

Les Élancées se déploient sur le territoire Istres Ouest Provence, en salle, sous chapiteau, à l’Usine, au Magic Mirrors, dans l’espace public, les écoles, les cinémas et les théâtres, pour une 25ème édition !

