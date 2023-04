Randonnée pédestre Les Églisottes-et-Chalaures Les Églisottes-et-Chalaures Catégories d’Évènement: Gironde

Les Églisottes-et-Chalaures

Randonnée pédestre Les Églisottes-et-Chalaures, 13 mai 2023, Les Églisottes-et-Chalaures. Randonnée pédestre Samedi 13 mai, 08h00 Les Églisottes-et-Chalaures Inscription sur place à la salle polyvalente de Monfourat à partir de 8 heures Randonnée pédestre organisée par le Comité des Fêtes en partenariat avec le Centre Hospitalier de Libourne au profit des enfants hospitalisés du Libournais (pas de classement, allure libre, accessible à tous)

Inscription sur place à la salle polyvalente de Monfourat à partir de 8 heures

– 5 € adultes

– 2 € enfant

Pour plus de renseignements :

Régent GORRICHON Tél : 06 67 71 93 27

Mail : comitédesfetes.lec@hotmail.com Les Églisottes-et-Chalaures Les Églisottes-et-Chalaures Les Églisottes-et-Chalaures 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 67 71 93 27 »}, {« type »: « email », « value »: « comitu00e9desfetes.lec@hotmail.com »}] [{« link »: « mailto:desfetes.lec@hotmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T08:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:00:00+02:00

2023-05-13T08:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Les Églisottes-et-Chalaures Autres Lieu Les Églisottes-et-Chalaures Adresse Les Églisottes-et-Chalaures Ville Les Églisottes-et-Chalaures Departement Gironde Lieu Ville Les Églisottes-et-Chalaures Les Églisottes-et-Chalaures

Les Églisottes-et-Chalaures Les Églisottes-et-Chalaures Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les eglisottes-et-chalaures/

Randonnée pédestre Les Églisottes-et-Chalaures 2023-05-13 was last modified: by Randonnée pédestre Les Églisottes-et-Chalaures Les Églisottes-et-Chalaures 13 mai 2023 Les Églisottes-et-Chalaures Les Églisottes-et-Chalaures Les Églisottes-et-Chalaures

Les Églisottes-et-Chalaures Gironde