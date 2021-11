Les églises voient double ! Caen, 16 novembre 2021, Caen.

Les églises voient double ! Caen

2021-11-16 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-16 15:30:00 15:30:00

Caen Calvados

Caen, ville aux cent clochers ? Pas vraiment, mais c’est vrai que les églises ne font rien pour nous aider à y voir clair car beaucoup vont par paire. Pour tout savoir sur cette histoire, suivez la visite.

Une proposition de Vassiliki Cyrille-Lytras.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le vendredi 15 octobre 2021 à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.Pass sanitaire demandé et port du masque impératif en intérieur.

info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/les-eglises-voient-double-a-caen.html

Caen

